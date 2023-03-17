17 марта, 13:17

Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Желтов освобожден от должности

Он возглавлял ведомство с 3 марта 2020 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов, перенесший инфаркт при тушении бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза", освобожден от занимаемой должности. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в силовых структурах.

"Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Ранее об отставке Желтова сообщал Telegram-канал Baza.

Сергей Желтов возглавлял ГУ МЧС РФ по Москве с 3 марта 2020 года. До этого чуть менее года он был временно исполняющим обязанности начальника, а до этого - замначальника главка по Государственной противопожарной службе. Желтов руководил ликвидаций нескольких крупных ЧС в столице. При пожаре, произошедшем 3 июня 2022 года в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза", он перенес инфаркт и был прооперирован. 

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