17 марта, 13:20

В Дербенте благоустроили более 100 га общественных пространств за четыре года

Среди наиболее популярных благоустроенных территорий - парк им. Низами Гянджеви, Сосновый бор, переулок Казем-бека, магалы, площадь Свободы

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Более 100 гектаров общественных пространств благоустроено в Дербенте за последние 4 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Благодаря реализации государственных, республиканских и муниципальных программ кардинально изменился облик древнего Дербента. За последние четыре года проведена масштабная работа по созданию общественных пространств для досуга, отдыха, прогулок с семьей, занятия спортом. Всего благоустроен 101 га общественных пространств",- сказал собеседник агентства.

По его словам, среди наиболее популярных благоустроенных территорий - парк им. Низами Гянджеви, Сосновый бор, переулок Казем-бека, магалы, площадь Свободы.

"Это привело к существенному увеличению туристического потока, способствовало развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест", - добавил Пирмагомедов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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