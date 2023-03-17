Пик половодья в Ленобласти ожидают в начале - середине апреля

По словам представителя МЧС, при наихудшем сценарии в зону подтопления может попасть 131 населенный пункт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Пик весеннего половодья в 2023 году в Ленинградской области придется на начало - середину апреля. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции главный синоптик Санкт-Петербурга и области Александр Колесов.

"Исходя из всех сложившихся гидрометеорологических условий, прогноз половодья получается такой, что: третья декада марта - первая декада апреля - это период, когда происходит вскрытие рек, когда начинается половодье. Пики весеннего половодья приходятся на первую - вторую декаду апреля", - сказал синоптик.

В этот период, по словам специалиста, особенное внимание следует уделить рекам на востоке области: Сясь, Паша, Оять, там возможны заторы. Вероятность подтопления весной есть в Любани, Тосно, Тихвине, а также в нескольких небольших поселках. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленобласти (по гражданской обороне и защите населения) - начальник управления, полковник Евгений Мусиенко сообщил, что в целом риск подтоплений и затоплений характерен практически для всех муниципальных образований региона.

"При наихудшем сценарии развития прохождения весеннего половодья в зону подтопления может попасть 131 населенный пункт, в которых проживают более 9,5 тыс. человек. Также имеются участки автомобильных дорог, которые в случае негативного сценария у нас попадают под подтопление, шесть объектов экономики и шесть объектов жизнеобеспечения", - объяснил представитель МЧС.

Власти региона готовы к любым ситуациям, подчеркнул начальник отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обсечения пожарной безопасности комитета правопорядка и безопасности области Андрей Игнатенко. Правительство создало резерв финансовых средств в размере 100 млн рублей для ликвидации последствий любых чрезвычайных ситуаций, в том числе и последствий половодья.

"Общий объем резервных финансов правительства - 600 млн рублей, из них 500 млн - резервный фонд правительства и 100 млн рублей - резервный фонд правительства на ликвидацию ЧС", - отметил спикер. Игнатенко также сообщил, что на следующей неделе планируется начать ледовзрывные работы, чтобы освободить водоемы от накопившегося льда, излишка воды. Представитель МЧС отметил, что за последние пять лет подтопления зафиксировали в девяти населенных пунктах, расположенных в шести районах области.