Минстрой рассматривает возможность заключения офсетных контрактов для модернизации ЖКХ

Заместитель главы ведомства Алексей Ересько назвал главной задачей для этой цели максимально эффективное использование бюджетных средств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйство РФ рассматривает различные механизмы факторинга, в том числе долгосрочные и офсетные контракты на трубы, чтобы эффективно реализовать программу модернизации ЖКХ в стране. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ цен на трубы и доложить о степени износа коммунальных сетей в субъектах РФ. По словам Ересько, поручение дано не из-за какой-то проблемы в ценообразовании на рынке трубопроводных систем.

"Основная задача - максимально эффективно использовать бюджетные средства. Для этой цели нужно подобрать оптимальные механизмы обеспечения трубной продукцией - мы говорим не только о металле, но и пластике. <...> Программа большая, объемы понятные. Производители могут заблаговременно рассчитывать свои производственные мощности. <...> Это могут быть различные механизмы факторинга, долгосрочные контракты, это могут быть офсетные контракты", - сказал он.

Ересько отметил важность "обеспечить понятные и четкие цены для реализации региональных проектов модернизации ЖКХ", которые вместе сформируют общероссийскую программу, поскольку "заказчиками на выполнение работ являются муниципальные и региональные предприятия". Ранее сообщалось, что правительство к этому дню одобрило 78 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Совокупный объем их финансирования составляет 156,3 млрд рублей, из них 96,7 млрд рублей предоставит федеральный бюджет.

Обновление коммунальной инфраструктуры

Общий объем финансирования всех мероприятий по модернизации коммунальных сетей в России в 2023 году составит почти 440 млрд рублей. Всего в течение следующих 10 лет в обновление коммунальной инфраструктуры в РФ планируется инвестировать 4,5 трлн рублей, заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

По словам генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислава Ткаченко, сейчас сложно определить точную потребность в трубной продукции для программы модернизации ЖКХ в РФ, поскольку еще не все субъекты получили одобрение своих региональных проектов. "Из-за этого еще нет понимания, сколько в рамках программы будет модернизировано линейных, а сколько - площадных объектов ЖКХ. Также не ясно, какого уровня линейные объекты будут включены в программы: магистральные, уличные или внутридворовые", - сказал он.

"В целом мы оцениваем возможность модернизации линейных объектов ЖКХ в России в 14% от всего объема сетей (1,1 млн км) - около 160 тыс. км разных диаметров, при условии, что на трубопроводы из 4,5 млрд рублей будет потрачено 3 млрд рублей", - отметил эксперт.