Собянин пригласил москвичей на мероприятия к 100-летию столичного спорта

Главное событие состоится 1 июля в Лужниках

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва отметит вековой юбилей столичного спорта. Главное событие состоится 1 июля в Лужниках, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году Московский спорт отмечает свое 100-летие. Разумеется, физкультура и спорт активно развивались в Первопрестольной и до 1923 года. Действовали спортивные общества и клубы по футболу, теннису, фехтованию, велоспорту, хоккею с мячом, конькобежному спорту, лыжным гонкам и многим другим видам спорта. Проводились соревнования, в составе национальной команды московские атлеты участвовали в международных турнирах", - написал мэр.

Он уточнил, что именно 27 июня 1923 года с учреждением Высшего совета физической культуры и его московского отделения начался отсчет современной эпохи развития московского спорта. "Эпохи массового народного спорта и величайших спортивных побед. Как это было, расскажет цикл документальных фильмов. Премьера первой картины - "Блестящий дебют" - состоится в самое ближайшее время", - заявил Собянин.

Мэр пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в юбилейных мероприятиях. "Это хорошая возможность не просто больше узнать об истории Московского спорта, но и вписать в него свою личную страничку", - написал он.

Программа весны и лета

"Можно, конечно, было бы поступить традиционно - направить открытки с поздравлениями, провести торжественное заседание, показательные выступления и праздничный концерт. Но мы решили поступить по-другому - сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря и отмечать его в течение всего 2023 года", - сообщил Собянин.

Так, в марте международный центр самбо примет крупный международный турнир "Кубок основоположникам самбо". В Гостином дворе пройдет Кубок Красной площади по баскетболу 3х3. В апреле на "ЦСКА Арене" состоится фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв".

Также запланированы этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин "Кубок дружбы" и Московский фитнес-фестиваль FitExpo. В майские дни состоится городской праздник "Спортивная Москва салютует Великой Победе!". Планируются весенний городской яестиваль ГТО, XI турнир по бильярдному спорту "Кубок Мэра Москвы", международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open.

Летний спортивный сезон в Москве начнется 62-й Большой московской регатой, в которой примут участие спортсмены разных стран. В числе других международных соревнований - московский этап ралли "Шелковый путь", шахматный форум Moscow Open, "Пять колец Москвы" по велосипедному спорту, открытый летний кубок по теннису Summer Moscow Open, фестиваль Rostec Drone Festival и фестивали по другим видам спорта. Помимо прочего, в июне на Сокольническую линию метро выйдет тематический поезд с портретами легенд московского спорта.

"Главное событие спортивного лета состоится 1 июля - День московского спорта в Лужниках. Знаменитые чемпионы проведут мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гостей ждут показательные выступления, паблик-токи, а также концерт звезд российского шоу-бизнеса", - отметил мэр.

Осенние и зимние мероприятия

"В сентябре в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется художественная выставка, посвященная 100-летней истории спорта в искусстве. Осенью настанет пора легкоатлетических забегов: "Кросс нации", "Московский марафон", "Лисья гора", "Крылатский трейл". Крупным событием в сфере массового спорта станет финал проекта "Мой спортивный район", - анонсировал Собянин.

Кроме того, на аренах столицы пройдут Суперкубок Единой Лиги ВТБ на Кубок А. Я. Гомельского, международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля", московский международный кубок по пляжному футболу. Международный календарь включает соревнования "Вселенная каратэ", турниры по брейкингу Russian Open Breaking Championships и спортивной борьбе "Кубок Алрос".

"Заключительным аккордом юбилея станет декабрьский фестиваль на Воробьевых горах, где сегодня завершают работы по возрождению центра зимних видов спорта. И, разумеется, в юбилейный год мы откроем новые уникальные объекты спортивной инфраструктуры: ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и дворец спорта "Некрасовка" - крупнейший общедоступный центр физкультуры и активного отдыха, расположенный за МКАД", - заключил мэр.