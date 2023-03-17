В аграрных вузах России запустят образовательные программы по генетике

В том числе планируется создание стажировок в режиме дополнительного профессионального образования

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Пакет образовательных программ по генетике животных и растений разработали для аграрных вузов в России. Первыми переподготовку пройдут преподаватели университетов, сообщил в пятницу директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

"Мы разработали пакет образовательных программ по генетике в животноводстве и в растениеводстве. Программы писали лучшие научные силы страны: "Сириус", коллеги из МФТИ, другие наши коллеги. <...> В этом году, я надеюсь, мы запустим в пилотном режиме эту программу. Это наш первый шаг, чтобы создать в стране полноценную образовательную среду в этом направлении", - сказал он.

Авдеенко отметил, что первый этап программы нацелен на переподготовку профессорско-преподавательского состава аграрных университетов. "Мы понимаем, чтобы масштабно решить эту задачу, нужно сначала подготовить педагогов, которые у себя в вузах запустят соответствующий образовательный процесс", - добавил он.

В перспективе проект будет расширяться. "Вместе с крупнейшими научными центрами мы будем разрабатывать программы стажировок в режиме дополнительного профессионального образования. В Воронежском аграрном университете в прошлом году мы запустили первую магистратуру по генетике и селекции", - пояснил Авдеенко.

В пятницу на базе Ставропольского государственного университета прошел форум "Образование. Кадры. Экономика". Темами обсуждения стали развитие селекции и генетики, новые инженерные решения для повышения эффективности аграрного производства, проблемы развития сельских территорий.