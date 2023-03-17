Путин пообещал сделать все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя

Президент поздравил россиян с наступающим днем воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией, назвал это историческим выбором.

"Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией", - сказал глава государства, открывая в пятницу совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Президент также подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор - вновь и навсегда стать частью "единой, большой страны".

Вопросы безопасности

Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма и Севастополя, заявил глава государства. "Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетных характер, особенно сегодня ", - сказал он. "Мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что несмотря на все вызовы и трудности власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Также будут реализовываться планы "по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры".

Путин подчеркнул, что всегда нужно работать слаженно, четко и для людей, приведя в пример развитие Крыма и Севастополя.

"Уважаемые коллеги, эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолевать любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так - для людей, четко, слаженно, в одной, единой команде. Это в полной мере относится и к обеспечению развития Крыма и Севастополя", - обратился президент к участникам совещания.

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Крымский мост

Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.

"Его [моста] восстановление после террористической атаки продолжается и, уверен, будет завершен этот процесс, эта работа будет завершена в срок", - сказал глава государства.

Путин напомнил, что уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей. "Прошу сегодня рассказать, доложить об этом отдельно", - подчеркнул он.