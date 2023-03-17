YouTube разблокировал канал Трампа

Блокировку ввели после штурма сторонниками экс-президента США Капитолия 6 января 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа, введенную после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении YouTube, опубликованном на сайте видеохостинга в пятницу.

"Начиная с сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован. Он может загружать новый контент. Мы тщательно оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих национальных выборов. К каналу будут в дальнейшем прилагаться те же требования, что и к другим", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила вице-президент YouTube по общественной политике Лесли Миллер, начиная с 17 марта канал Трампа "больше не подвержен ограничениям, и возможность загружать новый контент восстановлена". "Этот канал по-прежнему будет подпадать под действие нашей политики, как и любой другой канал на YouTube", - цитирует Миллер портал Axios.

YouTube планирует уведомить команду Трампа о своем решении 17 марта.

Администрация видеохостинга заблокировала канал экс-президента США 12 января 2021 года. Данное решение было вызвано событиями 6 января, когда сторонники республиканца Трампа отправились штурмовать Конгресс, где в тот день утверждались итоги состоявшихся в стране 3 ноября 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден.

Ранее аккаунты Трампа разблокировали Twitter и Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако экс-президент туда не вернулся. Он продолжает пользоваться своей соцсетью Truth Social и видеохостингом Rumble.