17 марта, 14:23

Путин: в Крыму появились сотни инфраструктурных объектов с момента воссоединения с РФ

© Kremlin.ru

Президент отметил, что в настоящее время в рамках госпрограммы развития полуострова активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются спортивные сооружения, школы и детские сады

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы развития инфраструктуры в Крыму и Севастополе с 2014 года.

"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост", - сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время в рамках госпрограммы развития полуострова активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства, открываются спортивные сооружения, школы и детские сады. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация