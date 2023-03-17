"Почта России" к юбилею Ботанического сада в Петербурге выпустила марки с первоцветами

Новая серия состоит из четырех марок номиналом 63 рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. "Почта России" вместе с Ботаническим садом Петра Великого (БИН РАН) в Санкт-Петербурге, которому в этом году исполняется 200 лет, выпустила серию почтовых марок с изображением растений семейства первоцветных. Церемония гашения марок состоялась 17 марта.

"[Когда] мне было 8 лет, я жил в Минске, мой отец тоже был ботаником. Тогда он приехал из Ленинграда и привез конверт со спецгашением, который был посвящен юбилею Ботанического сада. <...> Этот конверт был жемчужиной моей коллекции. Теперь мы тоже предприняли такую акцию, провели церемонию спецгашения", - сказал директор Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН Дмитрий Гельтман.

Новая серия с первоцветными включила в себя четыре марки номиналом 63 рубля, тираж каждой из них составляет 60 тыс. экземпляров. На марках художники изобразили первоцвет Юлии, вербейник обыкновенный, очный цвет полевой и кортузу сибирскую. Дополнительно к маркам издали конверты первого дня и штемпель специального гашения.

Первоцветные, как пояснили в пресс-службе Ботанического сада, появляются ранней весной, иногда еще до того, как полностью сойдет снег, в разных климатических зонах этот период может растягиваться на несколько месяцев. Значительная часть первоцветных на территории России представлена в горных и арктических районах.

В этом году Ботанический сад Петра Великого, основанный еще в начале XVIII века как аптекарский огород, отмечает сразу два юбилея - 200 лет со дня обретения статуса самостоятельного императорского учреждения, позволившего начать масштабную программу развития Ботанического сада, а также 200 лет Ботаническому музею, основанному в 1823 году.