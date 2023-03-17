17 марта, 14:59

НПО "Солидарность с гражданским движением в России" признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура утверждает, что организация вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО) "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus" признана нежелательной в России, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре РФ в пятницу.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus", ФРГ", - сообщило надзорное ведомство.

Генпрокуратура считает, что деятельность организации направлена на "инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан в РФ". "Указанная организация вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - добавили в Генпрокуратуре. 

Теги:
Россия
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