В Петербурге музей политической истории представил личные вещи маршала СССР Захарова

Партнерами выставки выступили Российский Государственный архив кинофотодокументов и Российский Государственный архив социально-политической истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Музей политической истории России в Санкт-Петербурге открыл в пятницу выставку "Все для фронта, все для Победы!". Как рассказала ТАСС заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея и куратор выставки Маргарита Самойлова, посетители смогут увидеть портсигар, подаренный маршалу СССР Матвею Захарову рабочими.

"На выставке представлено 25 крупноформатных фотографий, а также вещественные реликвии времен Великой Отечественной войны. Среди них один из подарков маршалу Советского Союза Захарову, который он получил от рабочих автобронетанкового ремонтного завода, это его портсигар", - рассказала Самойлова.

По ее словам, партнерами выставки выступили Российский Государственный архив кинофотодокументов, который находится в Красногорске, а также Российский Государственный архив социально-политической истории. Последний, по словам куратора, передал в музей огромное количество оцифрованных документов (газетные статьи, документы, плакаты), с которыми можно будет познакомиться с помощью установленного в выставочном пространстве "тачскрина".

"Идея выставки - показать, что этот лозунг, который мы все знаем, "Все для фронта, все для победы!", был придуман не властью, а являлся сам по себе законом жизни для большинства советских граждан, законом всеобщего противостояния врагу. Наша выставка - это перекличка с сегодняшним днем. Мы хотим напомнить, что поддержка государства и фронта заложена у российского человека в менталитете", - подчеркнула Самойлова.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.