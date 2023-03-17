В Думу внесли законопроект о наделении жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов

Согласно документу, для реализации инициативы потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на сумму 611 640,2 тыс. рублей в 2023 году, 639 597,1 тыс. рублей - в 2024 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в пятницу внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о распространении статуса ветерана Великой Отечественной войны на лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда". Документ размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление им правовых гарантий социальной защиты", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается предоставление указанным лицам мер соцподдержки, предусмотренных законом "О ветеранах", включая льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем в случае нуждаемости в улучшении жилищных условий, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также право на ежемесячную денежную выплату.

Как отмечается в пояснительной записке, в целях обеспечения реализации предусмотренных мер "корреспондирующие изменения вносятся в законодательные акты, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения", в части предоставления указанной категории граждан права на одновременное получение двух пенсий - пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости, а также права на повышение пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Согласно документу, для реализации инициативы потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на сумму 611 640,2 тыс. рублей в 2023 году, 639 597,1 тыс. рублей - в 2024 году. Отмечается, что из-за проведения в 2023 году мероприятий, приуроченных к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, вступление в силу федерального закона предусматривается с 1 января 2023 года.