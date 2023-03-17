В Севастополе один из стационаров переделают в госпиталь для реабилитации участников СВО

По словам главы региона Михаила Развожаева, речь идет о стационаре больницы имени Даши Севастопольской

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Стационар больницы имени Даши Севастопольской на улице Надеждинцев в Севастополе, который был открыт в январе, планируется переделать в госпиталь для ветеранов. Здесь также будут проходить реабилитацию участники специальной военной операции, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит в пятницу президент России Владимир Путин.

"В прошлом году мы <...> отремонтировали полностью больницу имени Даши Севастопольской. Там будет отдельный профиль для всех наших ветеранских организаций, в том числе мы планируем там проводить лечение и реабилитацию участников специальной военной операции", - сказал Развожаев.

Он добавил, также в Балаклаве была открыта детская поликлиника, которая оказывает помощь свыше 6,5 тыс. детей.

По словам Развожаева, за девять лет для стационаров, взрослых и детских поликлиник, лабораторных служб города было закуплено почти 12 тыс. единиц оборудования и медицинских изделий. В их числе томографы, флюорографы, маммографы, операционные микроскопы, эндоскопические установки и другая современная техника.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.