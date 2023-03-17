17 марта, 15:13

Количество детей в школах Севастополя с 2014 года увеличилось почти на 20 тыс.

Их число почти достигло 57 тыс.

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя с 2014 года фиксируют рост количества учеников в школах города, оно увеличилось почти на 20 тыс., сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит в пятницу президент России Владимир Путин.

"С 2014 года количество ребятишек, которые посещают наши школы и дошкольные учреждения, увеличилось с 37 тыс. почти до 57 тыс. За это время мы смогли построить 14 новых детских садов, включая тот, который открывается сегодня, и шесть новых больших школ", - сказал Развожаев.

Он добавил, что программа по ремонту школ партии "Единая Россия" позволит за короткое время отремонтировать большое количество школ. "Мы планируем 71 здание в 40 школах отремонтировать", - уточнил Развожаев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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