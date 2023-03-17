Более 10 объектов здравоохранения открыли в Подмосковье после комплексного ремонта

На эти цели было направлено почти 230 млн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 10 объектов сферы здравоохранения открыли в Московской области с начала года после проведения комплексного ремонта, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всего с начала года в Подмосковье после ремонта открылись 11 объектов здравоохранения - поликлиники, посты скорой помощи и стационарное отделение. На эти цели было направлено почти 230 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что, в частности, с начала года были комплексно приведены в порядок детская городская поликлиника № 2 в Реутове, поликлиники №11 и №13 в городском округе Балашиха, Черноголовский и Дзержинский посты Московской областной станции скорой помощи.

Также в пресс-службе рассказали, что в пятницу после ремонта открылась взрослая поликлиника в Старой Купавне. В обновленной взрослой поликлинике работают 32 врача, среди них участковые терапевты, хирурги, онколог, гинекологи, уролог, ЛОР, врачи УЗИ и функциональной диагностики, а также другие специалисты. Установлено современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое - аппараты УЗИ, холтеры, эндоскопическая, офтальмологическая и другая медицинская техника.

"На амбулаторное звено всегда ложится огромная нагрузка, поэтому мы уделяем большое внимание строительству новых объектов, а также ремонту уже действующих. Поликлиника в Старой Купавне построена более 60 лет назад и остро нуждалась в комплексном ремонте. Теперь более 25 тыс. человек смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях", - добавила Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время после проведения ремонтных работ планируется открыть еще 26 объектов здравоохранения.