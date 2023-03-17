Более 280 зон отдыха создадут возле поликлиник Москвы в этом году

В 2023 году близ поликлиник Москвы планируется обустроить дорожки, установить велопарковки, сделать навесы для велосипедов и колясок, а также высадить многолетники и деревья

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 280 зон отдыха около столичных поликлиник планируется создать в этом году - на 65% больше, чем было сделано с 2020 года. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приводим амбулаторный фонд к новому московскому стандарту - это не только строительство и ремонт медицинских учреждений, но и комфортные условия на прилегающих к ним пространствах. Больше 280 зон отдыха создадим на территориях столичных поликлиник. К объектам подходим индивидуально", - написал мэр.

Он уточнил, что в этом году близ поликлиник Москвы планируется обустроить дорожки, установить велопарковки, сделать навесы для велосипедов и колясок, а также высадить многолетники и деревья.

"С 2020 года мы благоустроили территории 78 медучреждений: озеленили их, организовали больше 170 зон отдыха с лавочками и урнами, установили 222 велопарковки и 41 навес для колясок", - заключил Собянин.