Во Львовской области демонтировали еще три памятника советским солдатам

Их снесли в селах Баличи, Поповичи и Великие Новоселки

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Три памятника советским солдатам демонтированы во вторник во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.

Чиновник опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото демонтажа монументов в селах Баличи, Поповичи и Великие Новоселки Львовской области.

11 мая Радик сообщал, что в Мостиской общине Яворовского района Львовской области снесли фигуру скорбящей женщины. 27 апреля в пресс-службе ОВА информировали, что на территории Мостицкой территориальной общины демонтировали четыре советских памятника. 8 марта областные власти сообщили, что в регионе снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвященных павшим в Великой Отечественной войне.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 памятников писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также снесены более 20 памятников советским солдатам.