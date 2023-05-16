В Петербурге до конца июля ввели запрет на использование беспилотников

Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определенных участках

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Оперативный штаб Санкт-Петербурга ввел запрет на использование беспилотников с 16 мая до конца июля, на определенных водных участках запрещено передвижение гидроциклов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Оперативный штаб Санкт-Петербурга <...> принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов). Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определенных участках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что гидроциклы нельзя использовать в этот период на Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

"Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности", - уточнили в пресс-службе.

Ранее, с 7 по 10 мая, в Санкт-Петербурге действовал запрет на использование беспилотников и гидроциклов на определенных водных участках. Эти меры принимались для усиления охраны порядка и обеспечения безопасности во время городских мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.