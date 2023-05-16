В Оренбуржье ввели особый противопожарный режим

В период действия режима ужесточаются административные меры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Оренбургской области ввели особый противопожарный режим на территории всего региона из-за повышения пожарной опасности в лесах до 4-5 классов. Об этом сообщили в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

"В целях снижения вероятности возникновения пожаров и обеспечения пожарной безопасности в период установившейся повышенной температуры воздуха, на основании прогнозируемой сухой, жаркой, ветреной погоды и повышением пожарной опасности в лесах до 4 - 5 класса, а также в связи с тем, что особый противопожарный режим введен на территории 15 муниципальных образований, постановлением регионального правительства вводится особый противопожарный режим на территории всей Оренбургской области", - говорится в сообщении департамента.

Введение специального режима позволит установить запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, а также организацию любительской и спортивной охоты в лесах, их посещение при наступлении 4-5 классов опасности.

Власти также напомнили, что в период особого противопожарного режима ужесточаются административные меры.