В лесах Липецкой области до 30 июня ввели особый противопожарный режим

Запрещено разводить костры, разжигать мангалы, сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать сухую траву, бросать горящие спички и сигареты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области ввели с 16 мая по 30 июня особый противопожарный режим в лесах региона, в них запрещены все виды отдыха и работ, связанные с разведением огня, в том числе розжиг мангалов, сжигание отходов и сухой травы. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале правительства региона.

"В лесах Липецкой области снова ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать с 16 мая по 30 июня 2023 года. В этот период в лесах запрещено разводить костры, разжигать мангалы, сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать сухую траву, бросать горящие спички и сигареты", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе с 16 мая установилась сухая и теплая погода, во вторник днем температура воздуха составила 18-23 градуса, ночью 4-9 градусов, ветер до 11 м/с. В среду, 17 мая, синоптики прогнозируют днем 21-26 градусов, ночью 4-9 градусов, без осадков, ветер до 10 м/с.

Как уточняется в сообщении правительства региона, за нарушение особого противопожарного режима в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц - от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.