В МВД считают, что сцены употребления наркотиков нужно маркировать предупреждением

Как отметили в ведомстве, необходимо указывать, что наркотики запрещены законом, и за это предусмотрена ответственность

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сцены употребления наркотиков на телевидении и в интернете с 2024 года должны сопровождаться титрами с предупреждением об ответственности за пропаганду запрещенных веществ. Об этом во вторник сообщил заместитель главы МВД России Игорь Зубов в ходе заседания комитета по охране здоровья в Госдуме.

"Предполагается ввести правило о том, что, где будет показана сцена, связанная с употреблением или производством наркотиков, необходимо указывать, что наркотики запрещены законом, и за это предусмотрена ответственность. То есть, это тоже такая норма, которая должна привести к саморегуляции публичного пространства", - сказал замглавы МВД.

По его словам, в настоящее время разработан законопроект, связанный с введением ответственности за пропаганду наркотиков. "Он направлен на восполнение правового пробела, связанного с отсутствием в законодательстве РФ четкого определения пропаганды наркотиков. Мы не предполагаем, что после того, как этот закон будет принят, завтра же запретим все фильмы, все книги на этот счет. Речь идет о публичных высказываниях или иных формах выражения, которые склоняют человека к употреблению наркотиков", - сказал он. Новые нормы закона вступят в силу в январе 2024 года.