В Новосибирской области для участников СВО планируют создать реабилитационный центр

Участок в санаторно-курортной зоне выделили на 400 койко-мест

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Реабилитационный центр для участников СВО создадут в Новосибирской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в режиме видеоконференции.

"Мы понимаем, что будет запрос на более глубокую реабилитацию [участников специальной военной операции], и мы прогнозируем, что наших мощностей для качественного предоставления услуг не хватит. Поэтому проработали строительство реабилитационного центра, выделили участок в санаторно-курортной зоне на 400 койко-мест", - сказал Травников.

Он добавил, что в настоящее время проект разрабатывается, строительство планируется начать в следующем году. "Владимир Владимирович, если вы дадите поручение правительству рассмотреть возможность выделения финансирования, я писал об этом в одном из писем, то мы этот проект сможем реализовать намного быстрее и запустить уже через полтора года", - обратился к президенту Травников. "У меня есть [письмо]", - ответил Путин.

Ранее власти региона сообщили, что на реабилитационные сертификаты в бюджете заложено более 30 млн рублей на 2023 год. Услугой могут воспользоваться все категории участников спецоперации, включая добровольцев и контрактников.