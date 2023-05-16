Выпускники прошлых лет смогут сдавать ЕГЭ только в резервный срок основного периода

Военнослужащие, которые поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в едином государственном экзамене по месту службы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новые редакции порядков государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, согласно которым выпускники прошлых лет со следующего учебного года смогут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) только в резервные сроки основного периода, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее выпускники прошлых лет могли сдавать ЕГЭ в основной период вместе с выпускниками текущего года.

"Изменились сроки, в которые выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ: со следующего года сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно новой редакции порядков, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, поступающие в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен вуз, но также и по месту службы.