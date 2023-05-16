Минтруд предложил ускорить возмещение расходов для пострадавших на производстве

Согласно проекту постановления, сроки рассмотрения заявления и принятия решения сократятся с 10 календарных до пяти рабочих дней

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минтруд России предложил перевести услугу по предоставлению компенсации для пострадавших на производстве в электронный формат и тем самым ускорить процесс выплаты. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

"Минтруд предложил ускорить возмещение расходов на реабилитацию для пострадавших на производстве. Услугу по предоставлению компенсации планируется перевести в электронный формат. В результате предоставлять документы лично и в бумажном виде больше не потребуется, а выплату компенсации гражданин получит быстрее. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

Согласно проекту постановления, сроки рассмотрения заявления и принятия решения сократятся с 10 календарных до пяти рабочих дней. Процесс направления решения заявителю должен сократиться с трех календарных до одного рабочего дня с даты его принятия. Перечисление денежных средств также станет быстрее - пять рабочих дней вместо 20 календарных. Перевод денежных средств за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации должен будет произойти за 10 рабочих дней вместо месяца.

"Кроме того, в случае обращения через портал "Госуслуги", гражданин может предоставить документы в электронном виде на лекарственные средства, медицинские изделия, приобретенные им самостоятельно. Все сведения будут проверены автоматически. Важно, что оплата расходов на приобретение лекарств будет осуществляться по фактическим ценам, указанным в чеке, за исключением жизненно важных препаратов, оплачиваемых исходя из установленных отпускных цен и надбавок", - пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что право на компенсацию расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, предусмотренные программой реабилитации пострадавшего при повреждении здоровья на производстве, могут получить застрахованные работники. Страхование является обязательным и оплачивается за счет средств работодателя.