Путин поручил губернатору Амурской области оперативно реагировать на угрозы природных ЧС

Президент также попросил Василия Орлова больше внимания уделять борьбе с социальными болезнями

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание губернатора Амурской области Василия Орлова на необходимость оперативного реагирования на риски возникновения природных чрезвычайных ситуаций, которые не редки в регионе.

"По поводу рисков наводнений, лесных пожаров: мы знаем, что это такой регион, который сталкивается постоянно с явлениями подобного рода. <…> Если какие-то угрозы будут возникать, прошу вас оперативно на это реагировать", - сказал Путин во вторник на встрече, которую провел по видеосвязи.

Глава государства также попросил губернатора Амурской области больше внимания уделять борьбе с социальными болезнями. "Обратите, пожалуйста, внимание на это. Здесь инструменты решения этой проблемы хорошо известны. Это и чисто медицина, это и социальная реабилитация, и так далее. Сейчас не буду вдаваться в детали, вы и так все понимаете", - сказал Путин.