СМИ: в Греции родственники погибших в аварии поездов подали в суд на премьера

В иске говорится о необходимости установить ответственность за железнодорожную катастрофу чиновников нынешнего и предыдущего правительств, а также руководителей железной дороги

АФИНЫ, 16 мая. /ТАСС/. Родственники погибших в Греции в крупной железнодорожной катастрофе, которая произошла в ночь на 1 марта в местечке Темпи недалеко от города Лариса, подали в суд на премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и еще 16 человек. Об этом сообщила во вторник газета "Эфимерида тон синдактон".

По ее сведениям, родственники погибших в столкновении поездов в Темпи подали в суд на 17 человек - политиков и руководителей Организации железных дорог Греции (ОСЕ), а также на любых других виновных, которые будут выявлены. Иск был подан в прокуратуру Апелляционного суда Ларисы, и цель его состоит в том, чтобы иметь возможность полного расследования ситуации на железных дорогах в течение 15 лет до аварии.

"Иск подан против администрации ОСЕ, железнодорожной компании Hellenic Train, регулирующего органа в сфере энергетики, а также против политических деятелей и чиновников - премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, бывшего министра инфраструктуры и транспорта Костаса Караманлиса, нынешнего министра инфраструктуры и транспорта Йоргоса Герапетритиса, а также против глав этого ведомства в двух предыдущих правительствах", - сообщает издание. В иске говорится о необходимости установить ответственность за железнодорожную катастрофу чиновников нынешнего и предыдущего правительств, а также руководителей железной дороги.

Проблемы на железных дорогах

По сообщению компании Hellenic Train, в пассажирском поезде Афины - Салоники, который столкнулся с грузовым на большой скорости в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, в катастрофе погибли 57 человек, десятки получили ранения. Большинство погибших - юноши и девушки возрастом 20-30 лет.

После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на ряде участков трассы, где ходят поезда со скоростью до 160 км/ч, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления, движение поездов не отображается на экранах мониторов. Машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме.

После аварии все движение поездов в Греции было приостановлено, но после 22 марта поэтапно возобновлено. Компания Hellenic Train заявила, что поэтапно ей будут установлены автоматические самописцы в поездах с возможностью записи внутрикабинных переговоров между машинистами поездов, начальниками станций и дистанционными диспетчерами. Будет создана Служба технической поддержки для обмена технической информацией между машинистами поездов и технической базой для оперативного решения технических проблем в движении поезда.