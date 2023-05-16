МВД начнет проводить профилактические беседы с рэперами, читающими про наркотики

Если такие меры не подействуют, их начнут привлекать их к ответственности, вплоть до уголовной, рассказал замглавы МВД России Игорь Зубов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. МВД планирует с 2024 года проводить профилактические беседы с рэперами, читающими про наркотики, но если такие меры не подействуют, то их начнут привлекать их к ответственности, вплоть до уголовной. Об этом во вторник сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Значит, с рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать, будем сажать, куда деваться", - сказал он.

Он также отметил, что маркировка с предупреждением об ответственности за пропаганду наркотиков будет ставиться и на видео прошлых лет. "Мы просто будем писать на старых кадрах, что за наркотики есть ответственность. А если они новые напишут песни, то мы их предупредим. Если не остановятся, значит, будем возбуждать уголовное дело", - добавил замглавы МВД.

30 марта нынешнего года правительство внесло в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за пропаганду наркотических средств в интернете в случае, если виновный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Срок лишения свободы может составить до двух лет. Уголовный кодекс РФ предложено дополнить новой статьей 230.3. Согласно новой норме, пропаганда оборота или потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь в том числе штраф до 50 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. По словам Зубова, новая норма закона вступит в силу 1 января 2024 года.