16 мая, 16:06

Глава Приамурья попросил Путина помочь со строительством двух путепроводов

Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава Амурской области Василий Орлов попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение Минтрансу РФ выделить 6,4 млрд рублей для строительства двух новых путепроводов в Приамурье. Соответствующую просьбу он озвучил на встрече с главой государства.

"Есть острая необходимость в строительстве еще двух путепроводов в Завитинске и Возжаевке. Прошу вас дать поручение Минтрансу выделить в период 2024-2026 годов финансирование на строительство двух путепроводов в размере 6,4 млрд рублей", - сказал он.

В прошлом году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила Амурской области заем в виде инфраструктурных облигаций на 1,7 млрд рублей для строительства в Бурейском районе путепровода через Транссиб. Отмечалось, что строительство трех путепроводов через участки Транссиба запланировано в Амурской области вблизи поселков городского типа Новобурейский, Серышево и города Завитинска.

Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах. 

Теги:
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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