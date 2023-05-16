Синод РПЦ поблагодарил Путина за передачу церкви иконы "Троица"

Как отметили в Синоде, возвращение церкви ее святынь является "важнейшим действием по укреплению духовного единства народа России"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви выразил "глубокую благодарность" президенту РФ Владимиру Путину за решение о возвращении РПЦ иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева и раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского. Возвращение церкви ее святынь является "важнейшим действием по укреплению духовного единства народа России", говорится в принятом во вторник постановлении Синода.

"Выразить глубокую благодарность главе Российского государства Владимиру Владимировичу Путину за принятые решения о возвращении Русской православной церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, а также исторической раки святого благоверного великого князя Александра Невского", - говорится в решении Синода, опубликованном на сайте РПЦ.

В постановлении отмечается, что речь идет о святынях, насильственно изъятых в ходе антицерковной кампании 1922 года. Их возвращение церкви является "актом справедливости" и "важнейшим действием по укреплению духовного единства народа России", констатировали иерархи РПЦ.

"Будучи размещены в храмах, святыни становятся открытыми для усиленной богослужебной молитвы верующих, особенно необходимой в сложные для Отечества времена", - говорится в постановлении Синода.

В понедельник на сайте Московского патриархата появилось сообщение о том, что икона "Троица", написанная Рублевым, возвращена церкви. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Как заявил ТАСС председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), икона будет храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи.

Ранее также стало известно о том, что Государственный Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии РПЦ на 49 лет право хранить серебряную гробницу Александра Невского в Александро-Невской лавре, где рака будет соединена с мощами святого. Как сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, эти условия прописаны в договоре, заключенном между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией. Подписан приказ Минкультуры о передаче гробницы епархии. Серебряная рака для хранения мощей святого Александра Невского была изготовлена по указу императрицы Елизаветы и находилась в Александро-Невской лавре, в Эрмитаж она попала в 1920-е годы.