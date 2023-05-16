Чубайс опроверг данные об обмене временного удостоверения личности в Израиле на постоянное

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития также опроверг информацию израильских СМИ о том, что ему принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в стране

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс опроверг информацию израильских СМИ о том, что обменивает в Израиле временное удостоверение личности на постоянное и владеет недвижимостью в этой стране. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Ранее израильский портал Detaly сообщил, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой подал во вторник запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. По информации портала, речь якобы может идти об обмене временного удостоверения личности на постоянное биометрическое или о заказе биометрического загранпаспорта Израиля. Кроме того, как утверждает портал, Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в стране.

"Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности", - сказал Чубайс.