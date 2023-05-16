16 мая, 16:02,
обновлено 16 мая, 16:20

Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в подчинение патриарху Кириллу

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Решение приняли в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом, говорится в решении Синода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви во вторник постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ. Это решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом, говорится в опубликованном на сайте РПЦ решении Синода.

"Постановили: в связи с фактическим оставлением Преосвященным митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом своей кафедры и отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования положения Бердянской епархии Синодом Украинской православной церкви в ответ на обращение духовенства Бердянской епархии <...> принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора", - говорится в решении Синода. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация