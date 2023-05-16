Синод РПЦ постановил принять Бердянскую епархию в подчинение патриарху Кириллу

Решение приняли в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом, говорится в решении Синода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви во вторник постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ. Это решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом, говорится в опубликованном на сайте РПЦ решении Синода.

"Постановили: в связи с фактическим оставлением Преосвященным митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом своей кафедры и отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования положения Бердянской епархии Синодом Украинской православной церкви в ответ на обращение духовенства Бердянской епархии <...> принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора", - говорится в решении Синода.