Москалькова призвала различать умысел и эмоции в делах о репостах

Уполномоченный по правам человека в РФ предложила депутатам проработать этот вопрос в законодательстве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в делах о репостах необходимо дифференцировать умысел при написании поста в соцсетях и эмоциональную реакцию на него в виде лайка или репоста. Об этом она заявила во вторник на встрече с фракцией "Новые люди".

Как сообщает пресс-служба "Новых людей", на встрече зампред комитета по информационной политике Антон Ткачев рассказал Москальковой о предложении "Новых людей" запретить составлять административные протоколы на граждан за лайки в социальных сетях. "Мы считаем, что штрафовать людей даже не за слова, а за выражение эмоций недопустимо. Когда люди боятся случайно поставить лайк в интернете, это точно не та атмосфера, в которой нам хотелось бы жить", - заявил он.

Москалькова отметила, что это правильный вопрос. "Нужно очень дифференцированно подходить к этим вопросам. Умысел самого написания поста и умысел реакции на него может быть разный. Есть человек, который сформулировал позицию и оформил в виде поста, и есть тот, кто лайкнул и даже не осознал, что в этом посте. Нельзя одинаково оценивать само действие по формулированию позиции и эмоцию, реакцию на этот пост", - цитирует Москалькову пресс-служба.

Омбудсмен предложила депутатам проработать этот вопрос в законодательстве.