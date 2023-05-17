Президентский фонд культурных инициатив поддержал около 5 тыс. проектов в сфере культуры

Согласно статистике, грант получил каждый 10-11 проект

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. проектов на сумму более 15,5 млрд рублей в сфере культуры, искусства и креативных индустрий поддержал за 2 года работы Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), сообщила пресс-служба фонда.

"По итогам независимой экспертной оценки на данный момент поддержаны 4 945 проектов на общую сумму более 15,5 млрд рублей", - говорится в сообщении фонда.

Сегодня ПФКИ стал институтом развития, оказывающим поддержку творческим командам по всей стране. "У каждой из них [команд] совершенно разный опыт, в том числе в сфере проектной деятельности. Из общего числа победителей за все конкурсы 2 623 команды победили с первой попытки, 1 083 - со второй, 299 - с третьей, 130 - с четвертой, 51 - с пятой, 9 - с шестой и 7 получили грант с седьмой попытки. Каждый конкурс становится высококонкурентным, это связано с количеством подаваемых заявок и качеством их заполнения, которое существенно возрастает с каждой отборочной кампанией", - пояснили в фонде.

Согласно статистике, в среднем поддержку находит каждый 10-11 проект. На сайте фонда уже зарегистрировали кабинеты свыше 119 тыс. команд из всех субъектов РФ, на рассмотрение экспертам направлено более 54 тыс. заявок. Их принимают не только от негосударственных некоммерческих организаций, но и от коммерческих и муниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей по девяти тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

Наиболее активными в фонде называют команды Москвы (подано 5 673 заявок), Республики Татарстан (2 450 заявок), Санкт-Петербурга (2 177), Белгородской области (2 079), Республики Башкортостан (1 752), Краснодарского края (1 520), Московской области (1 246). ПФКИ активно работает с регионами. В 2022 году в Красноярске открыто региональное представительство ПФКИ, а в 2023 году проектный офис фонда появился в Луганске.

Два года назад, 17 мая 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О создании Президентского фонда культурных инициатив". С того момента ПФКИ подвел итоги восьми конкурсов на предоставление грантов для реализации творческих проектов, четыре из которых - специальные, нацеленные на поддержку жителей новых регионов РФ и их интеграцию в историко-культурное пространство России.

Культура служит добру

В феврале 2023 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил: "Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях. Культура призвана служить добру, красоте гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества".

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов констатирует рост уровня заявок, претендующих на гранты. "Уровень подаваемых проектов стремительно растет. Актуальность, описание идеи, финансовые расчеты составляются более продумано и взвешенно", - привели его слова в пресс-службе. Он отметил, что уже в первую волну конкурса стал очевиден запрос на запуск образовательного блока по социокультурному проектированию - и фонд реализовал эту идею. "В ноябре 2021 года опубликовали первые выпуски обучающих подкастов, они дополнили образовательные вебинары и созданные уже к старту первого конкурса методические материалы и чек-лист самопроверки заявки", - напомнил Карманов.

Значительная часть инициатив, поддержанных ПФКИ, уже завершена или находится в стадии активной реализации, отмечают в пресс-службе фонда. Некоторые инициативы приурочены к памятным датам 2023 года. Например, в Волгограде прошли мероприятия историко-патриотического проекта "Мост памяти", посвященного 80-летию Сталинградской битвы, в Иркутске - посвященные столетнему юбилею со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. В Санкт-Петербурге была открыта выставка-путешествие "Балабанов", до 21 мая можно посетить экспозицию "Первая позиция. Русский балет", а в Москве - выставку, приуроченную к 110-летию российской анимации. При поддержке фонда был создан фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Почти 1 млн человек посетили выставку "Обыкновенный нацизм" за год ее работы в Музее Победы. 30 июня будут подведены итоги девятого конкурса ПФКИ.