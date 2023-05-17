Вильфанд пообещал нескольким регионам России необычно высокую температуру

При этом в других областях будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Архангельскую область, Коми, Камчатку, Якутию, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа ожидает очень теплая погода в ближайшие дни - до плюс 18-26 градусов. При этом в некоторых регионах страны будет необычно холодно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни в нескольких регионах будет необычно высокая температура. В Архангельской области, Коми в ближайшие 3 дня прогнозируется до плюс 23-26 градусов, температура выше нормы на 8-10 градусов. Это теплее, чем в Краснодарском крае", - рассказал он.

Необычно тепло также будет в Камчатском крае - до плюс 20-21 градуса, в Якутии - до плюс 18-19 градусов, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - до плюс 18-22 градусов.

По словам Вильфанда, противоположная ситуация ожидается в Башкирии, Пермском крае, Челябинской области, где будут заморозки до минус 2 градусов. В Алтайском крае, Омской и Иркутской областях температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до минус 7 градусов.