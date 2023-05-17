СМИ сообщили об отказе Сунака от идеи запретить институты Конфуция в Великобритании

По информации телеканал Talk TV, в Британии считают непропорциональным такой шаг, несмотря на обострение политической и экономической конкуренции между Западом и Китаем

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от идеи запретить институты Конфуция на территории королевства. Об этом во вторник сообщил телеканал Talk TV со ссылкой на источники.

По их данным, британские власти считают непропорциональным подобный шаг, несмотря на обострение политической и экономической конкуренции между Западом и Китаем. Телеканал предположил, что нежелание Сунака ужесточать подход к Пекину натолкнется на сопротивление со стороны его коллег по правящей Консервативной партии, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая во вторник прибыла с визитом на Тайвань в статусе депутата Палаты общин британского парламента.

Как отметил Talk TV, Трасс и часть других политиков-консерваторов, включая бывшего лидера тори Иэна Дункана Смита, настаивают на признании КНР в качестве угрозы безопасности Соединенного Королевства. В обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, которая была опубликована 13 марта, Китай был назван "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

В июле 2022 года во время избирательной кампании на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Сунак заявил о своем намерении ограничить влияние Китая в королевстве и запретить все действующие в стране институты Конфуция. На территории Великобритании сейчас насчитывается 30 таких учреждений. Западные спецслужбы опасаются, что китайская разведка использует институты в качестве прикрытия.

Газета The Guardian писала, что британские власти собираются прекратить финансирование программ по изучению китайского языка в стенах институтов Конфуция в Великобритании. При этом в новом Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится, что правительство увеличит в два раза расходы на подготовку китаистов в Великобритании и обучение госслужащих китайскому языку.