17 мая, 00:42

Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве в выходные

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в субботу и воскресенье ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Летнее тепло уйдет из Москвы 20 мая. Температура понизится до плюс 17-22 градусов, после очень теплых дней это может показаться заметным похолоданием, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Изменения начинаются в пятницу. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на 4 градуса. Будет плюс 20-22 градуса, но это еще повыше нормы, а вот в выходные вернется уже майская погода. После очень теплых дней это может ощутиться как заметное похолодание", - сказал он.

В среду и четверг ожидается высокая температура - до плюс 25-26 градусов.

По словам Вильфанда, в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 17-22 градуса, преимущественно без осадков. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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