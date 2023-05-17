Эксперт заявил, что число иностранных студентов из-за реформы образования в РФ не снизится

Ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец отметил, что, напротив, прогнозирует прирост абитуриентов из-за рубежа

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Уменьшения числа иностранных студентов в России из-за реформы высшего образования, которая подразумевает переход к нескольким уровням обучения разной продолжительности, не ожидается. Такое мнение высказал ТАСС ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец.

"Формирование новой модели высшего образования в России предполагает дополнительную работу со стороны отечественных вузов в части коммуникаций с иностранными партнерами. Это связано в первую очередь с необходимостью разъяснить иностранным абитуриентам их дальнейшую образовательную траекторию и пролить свет на изменения, произошедшие в структуре, связанные с реформой. Очевидно, что снижения числа иностранных обучающихся в России в связи с нововведениями не предполагается, скорее наоборот. Как четырехлетние, так и пяти-, шестилетние программы обучения найдут своих абитуриентов из разных стран", - сообщил Коробец.

Он отметил, что сегодня в ДВФУ обучаются 1,5 тыс. студентов из Китая на программах международных отношений, строительства, экономики, менеджмента, филологии и русского языка как иностранного. При этом на медицинские направления вуз получил вдвое больше заявок, чем в прошлом году, и до конца года прогнозируется трехкратный прирост. По мнению ректора, реформа позволяет объединить лучшие советские наработки и современные практики. Глубокий анализ образовательных программ позволит понять, на каких направлениях подготовки целесообразно четырехлетнее обучение, в результате которого экономика страны максимально быстро получит профессионального специалиста, а где обучение требует более фундаментальных знаний с пяти- или шестилетним периодом обучения. Это, считает глава университета, делает образование ориентированным на заказчиков из реального сектора.

"Шесть вузов пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования уже определены, большинство из них специализируются на подготовке инженеров и ИТ-специалистов, которые необходимы российской экономике. ДВФУ также готов к модернизации образовательных программ. Уже сейчас мы плотно работаем с предприятиями-партнерами и формируем новый подход к подготовке инженеров в Политехническом институте ДВФУ. Дальше планируем расширить практику работы над образованием студентов совместно с реальным сектором экономики и в других школах и институтах, решая самую главную задачу - повышение качества подготовки выпускников и их умения быстро адаптироваться в современных условиях", - сообщил Коробец.

Реформа высшего образования

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ, согласно которому пилотный проект по реформе высшего образования в России пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны. Документ устанавливает несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимаются магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

Пилотный проект будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Прием студентов в рамках эксперимента начнется уже с 2023-2024 учебного года и будет идти параллельно с зачислением по прежней системе.