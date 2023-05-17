В Красноярске ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с

Синоптики прогнозируют плюс 9 градусов днем

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидается в Красноярске и центральных районах Красноярского края. Об этом в среду сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"17 мая в центральных районах края и в городе Красноярске днем ожидается местами сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. На улицах города необходимо соблюдать осторожность, обходить рекламные конструкции, крупные деревья, строящиеся здания, не парковать вблизи них автомобили.

Синоптики прогнозируют в Красноярске днем плюс 9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов.

По данным регионального главка МЧС РФ, в центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность. В этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Особый противопожарный режим ввели в 48 муниципалитетах региона.