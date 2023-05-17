Глава МЧС проверит восстановление жилья в пострадавшем от пожара селе Баляга в Забайкалье

Также Александр Куренков пообщается с местными жителями

ЧИТА, 17 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков в среду проверит восстановление сгоревшего жилья в селе Баляга Забайкальского края, а также пообщается с пострадавшим населением.

Министр совместно с губернатором края Александром Осиповым совершит облет пострадавшей территории, а также по итогам общения с местными жителями проведет координационное совещание с правительством региона.

В конце апреля 2023 года Забайкалье столкнулось с масштабными пожарами. 25 апреля возгорание на мебельном комбинате в селе Баляга привело к уничтожению 6 жилых домов, без крова остался 21 человек.

1 мая в МЧС поступило сообщение о степном пожаре в Борзе, который перебросился на строения. Огонь уничтожил 9 домов, в том числе 4 жилых, без крова остались 13 человек.