В Амурской области отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Он действовал в регионе с 2 мая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Амурской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал в регионе с 2 мая. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории Амурской области согласно распоряжению губернатора № 105-р с 16 мая в Приамурье был отменен режим ЧС в лесах регионального характера", - говорится в сообщении. При этом на всей территории муниципалитетов установлен особый противопожарный режим.

По состоянию на 9:00 по местному времени (3:00 мск) 17 мая в регионе действует два лесных пожара - в Свободненском и Магдагачинском районах, они оба локализованы. За прошедшие сутки на территории области было зафиксировано три природных пожара, один из которых был ликвидирован силами Благовещенского лесхоза в 3 км от села Чигири Благовещенского округа на площади 11 га.

Также на землях сельхозназначения в 2 км от села Дубовка Свободненского района 16 мая был обнаружен пожар системой видеомониторинга "Лесохранитель". На его тушении были задействованы более 45 человек - парашютисты Свободненского авиаотделения Амурской авиабазы, спасатели из Свободного Амурского центра ГЗ и ПБ, пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели ГО и ЧС города Свободного. Вечером прошедшего дня огонь был взят в кольцо и локализован на площади 30 га. Сегодня парашютисты и спасатели идут по кромке, ликвидируя возгорание. По предварительной информации причиной пожара мог стать поджог. Расследованием занимаются сотрудники полиции.

Как отмечается в сообщении центра, четвертый класс опасности сохраняется в Белогорском, Ромненском, Серышевском округах и Мазановском районе. За сутки сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 364 профилактических рейда, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. С начала пожароопасного периода составлено 1 210 протоколов.