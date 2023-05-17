17 мая, 03:06

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление в столице составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. 

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