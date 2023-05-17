Материальную поддержку работающих подростков удвоили на Ставрополье

На организацию временного трудоустройства в 2023 году им выделят около 30 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья удвоили материальную поддержку подростков в период временного трудоустройства. На эти цели из краевого бюджета направят 8 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Минтруда.

"Из регионального бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" в 2023 году направляется 8 млн рублей на материальную поддержку подросткам. Размер материальной поддержки с 2023 года увеличен до 2,2 тыс. рублей за полный отработанный месяц. В предыдущих годах сумма матподдержки составляла 1,2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Подростки получают материальную поддержку по решению региональных властей. В общей сложности на организацию временного трудоустройства подростков на Ставрополье в 2023 году направят около 30 млн рублей. Временную занятость планируется обеспечить не менее 8 тыс. подростков.

"Необходимо отметить, что если ранее это направление относилось к сезонным мероприятиям (90% привлекались к работам только в летнее время), то в последние годы подростковая занятость стала круглогодичной. Ребята работают не только во время каникул, но и после уроков. Для привлечения несовершеннолетних к временным работам центры занятости организуют и проводят ярмарки вакансий свободных рабочих мест", - пояснили в министерстве.

Чаще всего подростки устраиваются работать в школьные бригады - участвуют в ремонтах помещений и оборудования, благоустройстве, работе с книжными фондами. В сельских территориях подростки устраиваются подсобными рабочими на местные сельскохозяйственные предприятия. Также молодые люди участвуют в ремонте и восстановлении памятников воинской славы и мест захоронения защитников Отечества, совместно с работниками центров социального обслуживания населения помогают одиноким ветеранам Великой Отечественной Войны и вдовам погибших воинов.