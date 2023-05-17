Около 3 тыс. бесплатных путевок в лагерь предоставят детям участников СВО в Подмосковье

Губернатор региона Андрей Воробьев выразил уверенность в том, что эта мера позволит детям хорошо провести лето

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. бесплатных путевок в оздоровительный лагерь "Литвиново" подготовили для детей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом в среду сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы также решили организовать летний отдых для детей участников СВО от 7 до 15 лет. Это 3 тысячи бесплатных путевок на 14 дней в подмосковный лагерь "Литвиново", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас формируются списки желающих.

"Уверен, что 5-разовое питание, бассейн, турпоходы, игры на свежем воздухе, транспорт до лагеря и обратно, позволит ребятам почувствовать нашу заботу и хорошо провести лето", - подчеркнул Воробьев.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, в регионе предусмотрен комплекс мер для участников СВО и их семей. Так, контрактники получают единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей от Московской области. Для детей участников СВО действует освобождение от платы и зачисление вне очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школах, а также колледжах, свободное посещение кружков и секций. Предусмотрено также бесплатное соцобслуживание на дому для пожилых родителей.