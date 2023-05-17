Ватикан сообщил, что Святой престол продолжит работу над установлением мира на Украине

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что "пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира на Украине"

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Святой престол продолжит вести работу над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил в среду на саммите Совета Европы в Рейкьявике госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Вместе с Папой Римским Франциском, вместе с Украиной мы должны задаться вопросом, как достичь мира, - приводит его слова в среду агентство ANSA. - Пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира на Украине <...> Уверяю вас, что Святой престол будет продолжать вносить свою лепту".

В субботу Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Служба печати Святого престола сообщила, что они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. При этом позднее Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках.

Официально в Ватикане никак не прокомментировали эти заявления. Как стало известно из ватиканских источников, Зеленский пытался добиться от Папы Римского признания своего "мирного плана" в полном объеме, чего понтифик не сделал. Украинский президент со своей стороны отверг предложения Франциска по посредничеству для достижения мира. Тем не менее мирные усилия Святого престола продолжатся, заверяли источники.