СКФУ запустит перекрестный лингвистический проект совместно с вузом Ливана

Инновационная методика позволит симметрично осваивать русский язык ливанцам, а арабский - студентам Северо-Кавказского федерального университета

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) совместно с Ливанским государственным университетом запустит перекрестный лингвистический проект. Студенты в Ливане будут изучать русский язык, в России - арабский, сообщили журналистам в среду в пресс-центре СКФУ.

"Северо-Кавказский федеральный университет вместе с Ливанским государственным университетом запускают проект изучения русского и арабского языков. Инновационная методика позволит симметрично осваивать русский язык ливанцам, а арабский - студентам СКФУ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-центре вуза, лингвистический проект стартует до конца мая 2023 года. "Инновационный образовательный проект будет способствовать развитию современных методик в освоении иностранных языков, в частности арабского и русского. Мы планируем объединить лучших филологов двух стран, чтобы внедрить эффективные методики лингвистической подготовки", - цитирует пресс-центр ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Кроме того, в новом учебном году в СКФУ открывается магистерская программа "Россия и Ближний Восток: исторические и геополитические исследования". Программа создана для подготовки специалистов, знающих менталитет и культуру двух стран. Студенты из Ливана будут углубленно изучать языковые и культурные особенности России, а российские студенты - дисциплины по профилю истории, экономики, этнографии и духовной культуры стран Востока.

Ливанский университет основан в 1951 году, он является единственным государственным учреждением, в котором можно получить высшее образование в Ливане. В университете работают 16 факультетов, на которых обучаются свыше 80 тыс. студентов.