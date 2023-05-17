В Тверской области с 18 мая по 6 июня введут ограничение на посещение лесов

Решение приняли в связи с установлением в регионе высокого IV класса пожарной опасности

ТВЕРЬ, 17 мая. /ТАСС/. Ограничение на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств введут в Тверской области с 18 мая по 6 июня в связи с установлением в регионе высокого IV класса пожарной опасности. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства лесного комплекса Тверской области.

"В связи с высоким классом пожарной опасности по условиям погоды в Тверской области с 18 мая по 6 июня 2023 года введено ограничение на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в период действия ограничения в лесах запрещается использовать открытый огонь, в том числе разводить костер, жарить шашлыки, бросать горящие спички, горячую золу из курительных трубок, стекло и другие предметы, которые могут привести к пожару. Также запрещается въезжать в леса на транспортных средствах.

В Тверской области установлен IV класс пожарной опасности по условиям погоды. При этом особый противопожарный режим действует в 13 муниципальных образованиях региона: Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Лихославльском, Пеновском, Старицком, Торопецком, Удомельском округах, Бологовском, Бежецком, Калининском и Торжокском районах. В условиях особого режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесу для граждан предусмотрен штраф от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

С начала пожароопасного периода 2023 года в регионе ликвидировали два лесных пожара в Калининском районе и Весьегонском округе общей площадью 0,55 га. Общая группировка сил и средств, которые могут быть задействованы в тушении лесных пожаров, составляет почти 2 тыс. человек, а также более 1 тыс. единиц техники и средств пожаротушения. В 2022 году в регионе было зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 42,3 га. По сравнению с 2021 годом площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 1,6 раза.