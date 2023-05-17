Создатели документального цикла "История российских тюрем" намерены продолжить проект

Продюсер Ангелина Ашман сообщила, что у авторов серии еще есть идеи, которые можно реализовать

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Создатели цикла документальных фильмов "История российских тюрем" надеются, что проект не окончится на третьей части "Владимирский централ". В интервью ТАСС продюсер Ангелина Ашман сообщила, что у авторов серии еще есть идеи, которые можно реализовать.

"Как говорят, не верь, не бойся и не рассказывай никому своих идей и тайн, но, наверное, будем продолжать. Пока мы думаем, кто из режиссеров это будет продолжать дальше, потому что это большая ответственность. Я думаю, что "Владимирский централ" - это точно не конец проекта. Идеи есть, но они на то и идеи, чтобы их никому не рассказывать", - сказала собеседница агентства.

"История российских тюрем" - документальный проект, начатый в 2020 году фильмом "Кресты" студии "Остров" - первым российским документальным фильмом, приобретенным для международного показа платформой Netflix. В 2023 году вышло два новых эпизода, посвященных исследованию российских тюрем, построенных в XIX веке по приказу Екатерины II. Мировая премьера фильма "Владимирский централ" режиссера Юлии Бобковой состоялась в конкурсной программе документального кино 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), жюри смотра признало этот фильм лучшим в неигровом конкурсе. Еще один фильм из цикла - "Бутырский замок" режиссера Сергея Попова - показали в программе "Свободная мысль" ММКФ. Оба фильма вышли в онлайн-кинотеатре KION 27 апреля.

В интервью ТАСС Ашман, которая является режиссером фильма "Кресты", также рассказала, что изначально не планировала продолжать проект в качестве режиссера. "Было важно, чтобы каждая картина имела свое лицо, свой индивидуальный стиль. У меня сразу было решение, что, если у проекта будет продолжение, я буду продолжать его только в качестве продюсера, шоураннера", - сказала она.