Посещение пещер Киево-Печерской лавры ограничат 18 мая из-за работы комиссии

Ближние пещеры будут закрыты с 09:30 до 11:00, а Дальние - с 10:30 до 12:00

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Посещение Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры ограничат в четверг из-за работы комиссии Министерства культуры Украины по приему-передаче имущества заповедника. Об этом сообщается в среду на сайте обители.

"18 мая 2023 года в связи с плановой работой комиссии Минкультуры Украины Ближние пещеры будут временно закрыты с 09:30 до 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС), а Дальние - с 10:30 до 12:00. Пещеры открываются для совершения ранней литургии по расписанию, а также посещения по ежедневному графику в 9 часов утра, а закрываются в 16 часов", - говорится в сообщении.

В конце марта власти разорвали с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Те отказались выполнять требования, обе стороны обратились в суд. Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, он находится под домашним арестом. Тогда же начала работу комиссия Минкультуры с целью описи имущества лавры и передачи его музею-заповеднику. Прихожане УПЦ, протестуя против решения властей о расторжении договора, собирались в монастыре и блокировали работу комиссии, не пропуская ее в помещения обители.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В 2013 году распоряжением кабинета министров Украины территория Нижней лавры и расположенные там 79 объектов, являющиеся собственностью государства, были переданы в безвозмездное бессрочное пользование действующему монастырю УПЦ. На территории Нижней лавры располагается также резиденция предстоятеля УПЦ и Киевская духовная академия. Верхняя лавра все эти годы находилась в ведении заповедника.