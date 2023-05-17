В Северной Осетии трех подростков наградили за спасение людей

Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" стали 13-летняя Камила Кубалова, 14-летняя Анжелика Золоева и 11-летний Артур Мириков

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло наградил трех подростков нагрудными знаками "Горячее сердце" за спасение людей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, нагрудным знаком "Горячее сердце" награждены трое школьников из Северной Осетии. Награды и памятные подарки в торжественной обстановке подросткам вручил Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы в этом году стали 13-летняя Камила Кубалова, 14-летняя Анжелика Золоева и 11-летний Артур Мириков", - говорится в сообщении.

Кубалова и Золоева в прошлом году во время шоу обнаружили пятилетнего ребенка, лежавшего без сознания. Позвать взрослых не было возможности, и девочки самостоятельно оказали помощь. В свою очередь Мириков из Владикавказа помог вытащить из озера семилетнего ребенка, после чего позвал на помощь взрослых.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" проводится Фондом социально-культурных инициатив под председательством Светланы Медведевой с 2013 года. Основная цель - отметить детей и представителей молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации.

В 2023 году инициатива проводится в десятый раз. Лауреаты награждаются нагрудными знаками.